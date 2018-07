Furia | Un policía insultó a VIdal en vivo

Fernando Altamirano, el esposo de Lourdes Espíndola, la policía que se encuentra en terapia intensiva luego de ser baleada en una parada de colectivo, explotó contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y aseguró que "la Policía Bonaerense está desprotegida".

Altamirano, que también es policía, habló frente a los medios y mostró su angustia ante el delicado de salud de su pareja. "Teníamos sueños, queríamos comprar un terrenito para hacer duplex. Hace una semana le dije que no íbamos a vivir toda la vida de policías porque no íbamos a esperar a que nos peguen un tiro. Tengo dos hijos que son el amor de mi vida y no voy a permitir que se queden si papá", apuntó.

Y estalló: "Estamos desprotegidos por eso la mandé a la concha de su madre a la forra de Vidal. Prometió, prometió ¿qué hizo? ¿está acá? no está acá".

Al tiempo que aseveró que si se le acercara Vidal "la mandaría a la concha de su madre" porque "esto es culpa de ellos".

El efectivo aseguró que "el policía de la Provincia de Buenos Aires está siempre desprotegido" y afirmó que "vivimos en un país donde no se puede vivir más". "A partir de hoy no soy más policía", aseguró.

Lourdes Espíndola fue baleada en el cuello por dos delincuentes en la estación peaje Quintana (Autopista del Oeste), donde aguardaba el colectivo para volver a su casa. Los atacantes se llevaron su arma reglamentaria pero no el dinero. El estado de salud de la oficial, internada en el Hospital Posadas de Morón, es crítico.