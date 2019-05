En medio del juicio al Estado, Macri le deja fugar U$S 500 millones a Techint

En medio del juicio que le inició al Estado por los subsidios en Vaca Muerta, Techint girará U$S 500 millones al exterior. El industrial que llegó a gigante por los favores gubernamentales adquirirá divisas en el momento más complicado para Mauricio Macri, que debió acudir al FMI para cubrir su crisis de la balanza de pagos por la negativa de Wall Street de adquirir nuevos bonos a cambio de billetes verdes.

Tenaris, la firma de Paolo Rocca que fabrica tubos sin costura, pagará dividendos por U$S 484 millones, lo que equivale a U$S 0,41 por acción. La compañía ya había adelantado U$S 153 millones en noviembre de 2018.

El adelanto se dio, no casualmente, después de las corridas cambiarias que sacudieron a dos presidentes del Banco Central, como Federico Sturzenegger y Luis Caputo. En los seis meses previos a la transferencia, la divisa se disparó 86%. En el mes de la operación, el billete sufrió otra presión que le hizo aumentar un 5% adicional hasta alcanzar los $ 38,82.

Los U$S 331 millones restantes los abonará el 22 de mayo a los accionistas de las plazas estadounidenses, italiana y argentina. A todos les entregará moneda extranjera, pese a la restricción externa que ahoga al país.

En una carta a la Bolsa, Tenaris informó el martes que la decisión fue tomada en la asamblea de accionistas del 6 de mayo con la consideración del balance finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Una de las primeras medidas de Macri cuando llegó a la Casa Rosada fue eliminar el límite a la compra de dólares y al giro de utilidades. Por eso se fueron del país U$S 140.000 millones en los primeros tres años de gobierno.Las políticas del PRO aceleraron la fuga y el giro de ganancias al exterior, lo que llevó al Gobierno a tomar la mayor deuda en la historia de la democracia con bonos a los inversores y acudir al Fondo Monetario Internacional después. Por esto, las reservas internacionales del BCRA forman parte del tema principal de atención de los grandes actores del mercado. No obstante, el Ejecutivo permite que se mantenga abierta la puerta para la salida de divisas.

Ahora Techint inició un juicio por $ 5.655 millones por los subsidios que le exige al Estado por la exploración gasífera en Fortín de Piedra, de Vaca Muerta, con su subsidiaria Tecpetrol. Mientras el precio internacional es de U$S 3,50 por millón de BTU, este agregado equivaldría a que el gas cotice a U$S 7; un proteccionismo que el Gobierno sólo aplica a esta actividad. La demanda recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo de Enrique Lavié Pico.