Pablo Duggan recibió el repudio unánime de todos los panelistas del programa Intratables que lo cruzaron por haber afirmado que el Papa Francisco es "un operador político".

Duggan afirmó que el Papa Francisco no viene a la Argentina por sus diferencias con el presidente, Mauricio Macri, y lo acusó de "haber sido siempre un operador político".

En respuesta, el diputado del Parlasur y ex embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdes, exigió que deje de faltarle el respeto al Papa. "Vos serás operador, él no es operador. Lo lamento por vos. Él no es operador", criticó.

Además el panelista Gabriel Levinas contestó: "No es operador, pero por favor. ¿A vos te parece que un Papa necesita poder político así?".

