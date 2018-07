Fuerte cruce entre Pichetto y Mayans por el aborto

En el marco de la segunda jornada de exposiciones por la legalización del aborto en el Senado, los senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto y José Mayans protagonizaron un fuerte cruce frente a la exposición de la médica ginecóloga María de los Ángeles Carmona.

Carmona, quien representa al Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, fue la segunda oradora de la jornada y expresó su postura contraria a publicar un registro con los nombres de los médicos objetores. “Estoy en contra porque es discriminatorio. De ninguna manera estos registros de objeción deben ser públicos”, manifestó.

Ante sus dichos, el senador Pichetto pidió la palabra y comentó: “Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley, la ley es para todos", le dijo a la médica y continuó: “Los médicos del sistema público deben garantizar el derecho de las mujeres y tener una mirada más amplia".

Fue en ese momento cuando su compañero de espacio, el senador José Mayans (Formosa) se manifestó en contra el presidente de su bloque: “El Estado no puede matar, en la Argentina no existe pena de muerte ¿Por qué tenemos que hacer una lista de quién está obligado o no a realizar un aborto”.

Finalmente, el senador Mario Fiad, a cargo de la comisión de Salud, intervino para frenar la discusión. “Ahora sólo se debe escuchar a los especialistas”, sentenció.