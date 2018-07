Fuerte cruce de Obarrio con senadoras por la legalización del aborto

Este martes, durante la tercer jornada de exposiciones previo al tratamiento del proyecto de legalización del aborto en el Senado, el periodista oficialista Mariano Obarrio tuvo un fuerte cruce con dos senadoras, que lo cuestionaron y lo ubicaron en su lugar.

En primer lugar, al abrirse las preguntas al expositor, la senadora tucumana Beatriz Mirkin decidió dar su postura respecto al discurso de Obarrio, por el cual planteó dicotomías entre quienes quieren la legalización del aborto y quienes no.

“Su puesta en escena de que ustedes son los provida y los que están a favor de despenalizar o legalizar el aborto son los promuerte es la mejor garantía de dividir al pueblo argentino en dos”, sostuvo Mirkin.

"Los varones son los primeros que se van, no vuelven más, y quedan las mujeres solas”

En este sentido, defendió que la división es aún mayor ya que se habla sobre “los derechos de las mujeres”, mientras que “los varones son los primeros que se van, no vuelven más, y quedan las mujeres solas”.

“Yo respeto su punto de vista y le pido que usted no me llame ni genocida ni asesina”, exigió Mirkin, ya que Obarrio comparó el aborto con el nazismo durante su ponencia. Ante esto, el periodista respondió: “Yo nunca dije que usted fuera genocida o promuerte. Usted es senadora de Tucumán, donde la gente mayoritariamente piensa que hay que defender las dos vidas”.

Mirkin siguió la discusión por fuera del micrófono, enojada. “Me quiero ir a mi provincia, no me voy a ir hasta que hable la abogada (Nelly) Minyersky”, una de las fundadoras de la Campaña por el Derecho al Aborto, “y tengo que escuchar que me digan asesina”. “Nadie dijo que usted era una asesina, usted lo interpreta”, le contestó Obarrio.

Luego, cuando fue el turno de preguntar de la senadora Pamela Varsay, Obarrio la interrumpió en reiteradas ocasiones mientras ella formulaba sus consultas a pesar de que la legisladora le remarcó que, según el protocolo, no debía hacer eso. Varsay terminó por cansarse de las interrupciones y decidió cortar su diálogo con Obarrio antes de terminar su idea.

