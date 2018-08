En medio del allanamiento a la casa de la ex presidenta Cristina Kirchneren Recoleta, el periodista Eduardo Feinmannmantuvo un fuerte intercambio con el abogado de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, quien lo amenazó con hacerle “comer otro juicio” por sus dichos.

Antes de iniciar la comunicación con Dalbón, Feinmann aseguró que no quería “hablar con él”, porque habla “con abogados en serio”. Aún así, el notero que estaba presente en el lugar lo comunicó con su teléfono, y ambos se saludaron con una serie de frases irónicas. “¿Sabés que es mutuo lo nuestro, no?”, bromeó Dalbón respecto al nulo estima que tienen el uno por el otro.

Cuando el periodista le preguntó si estaban “cerca de la morada”, Dalbón contestó: "Si, están cerca de pisar el palito. Vos, Eduardo, que sos abogado, lo sabés más que yo. Están cerca de pisar el palito y de convertir esto en un acto ilegal que pueda convertirse en la nulidad absoluta de todo. Yo opino igual que vos. Acá los corruptos tienen que ir presos todos".

Luego de varias interrupciones del otro lado del teléfono, el abogado le pidió que hablen de la causa. "Con todo gusto, hablemos de 'la jefa de la banda'", le lanzó Feinmann. Dalbón no lo dejó pasar. "Yo acepto que vos digas lo que quieras, pero después te vas a comer otro juicio más", arremetió. “¿Sabés cuántos me voy a comer? Y sabe que los voy a pagar hasta el último día. A mí no me corras con demandas, yo no tengo ningún problema", contestó el periodista.

Dalbón, enojado, le pidió que no le “mienta” a la gente. “Hacé lo que quieras, yo no te voy a insultar y te voy a tratar con respeto, pero no te voy a permitir que no tengas respeto por una mujer. Es típico en vos. Sos un irrespetuoso, nos vemos en Tribunales. Adiós", se despidió, antes de soltar el teléfono.