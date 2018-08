Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y "Pepe" Albistur

Luego de que un grupo de encapuchados atacara el teatro ND en el marco del estreno del documental de Santiago Maldonado, el dueño del lugar, Enrique “Pepe” Albistur protagonizó un incómodo diálogo con el periodistamilitante Eduardo Feinmann.

"Esto es un hecho violento que genera mucha tristeza porque nos hace acordar a otras épocas que hemos pasado. Fue una agresión organizada por un grupo de 15 camuflados, un grupo de anarquistas que lo mandan los servicios. Hay algunos que se disfrazan de democráticos son fachistas", denunció Albistur.

Desde el comienzo del diálogo, el conductor oficialista de A24 utilizó un tono irónico para minimizar el relato del dueño del teatro. "¿Habla por usted? ¿Es su caso?", declaró el periodista en alusión a los falsos demócratas. "Usted me conoce bien. Yo soy el agredido", replicó Albistur.

"Cuando hay seguridad porque hay, cuando no hay porque no. Pónganse de acuerdo", resaltó Feinmann, a lo que Albistur contestó: "No diga cosas que yo no pienso. Cuando hacemos algo que tiene que ver con lo político pedimos seguridad. La seguridad la tienen que dar la Ciudady Patricia Bullrich".

Hacia el final, el periodista defensor del gobierno de Mauricio Macri increpó al dueño del ND por su situación judicial: "¿En qué punto están las dos causas que tramita Ercolini por enriquecimiento ilícito". "Si le interesa llama al doctor Arslanian y le pregunta. Es mi abogado. No estoy para nada nervioso con una denuncia de hace 10 años. Por su tono parece que le causa placer", concluyó Albistur.