Fuerte cruce entre Duggan y Iúdica por los dichos de Margarita Barrientos por los piquetes

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los periodistas Pablo Duggan y Mariano Iúdica mantuvieron un fuerte intercambio a raíz de las polémicas declaraciones de la voluntaria social Margarita Barrientos, quien sostuvo que "nunca" ha visto "a ningún piquetero que pida trabajo" en las manifestaciones. En este marco, Duggan afirmó que Barrientos parece estar "operando para el Gobierno" y cuestionó sus dichos.

Duggan consideró que Barrientos expuso una "frase temeraria" ya que "no puede decir que 'todos' los piqueteros nunca jamás buscaron trabajo". "Ella lo que quiere decir con 'nunca vi a un piquetero que busque trabajo' es que los piqueteros son vagos, que quieren seguir cobrando planes, y demás. Yo no creo que eso sea verdad. La verdad es que habrá algunos que sí y otros que no. Está operando para el Gobierno, parece", lanzó el periodista.

Iúdica, por su parte, le contestó: "Pablo, vos sabés que en muchas marchas van a firmar el presentismo para cobrar la plata por ir". "Eso es verdad, y lo he visto, pero al mismo tiempo es gente que está en la miseria. ¿Qué querés que hagan? Si yo estuviera en la miseria, también iría a firmar", respondió Duggan.

Por su parte, Iúdica insistió en que "el plan (social) es darle el pescado y no darle la caña". "A veces dudo de tu ingenuidad. ¿Vos me querés decir que no se armó una cosa a través de los planes sociales que aletargó un montón de cosas de las familias de los argentinos?", le espetó el conductor, al tiempo que Duggan retrucó: "¿O al mismo tiempo permitió que esa gente subsista y no se te muera de hambre?".

Mientras Iúdica defendió que prefiere "invertir esa plata en industria y generar trabajo", Duggan le recordó que "la economía argentina no crece desde el 2011". "¿Cómo hacemos para ofrecerle trabajo a gente si el mercado laboral no crea trabajo? Si no hay laburo, la gente va a estar igual siempre", arremetió, y subrayó que aunque le "encanta lo que hace Margarita Barrientos", hay que tener en cuenta que "trabaja para el Gobierno".