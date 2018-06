Fuerte cruce entre Carla Conte y Amalia Granata por la despenalización del aborto

En el marco de la discusión por la despenalización del aborto, las colegas de Canal 9 Amalia Granata y Carla Conte protagonizaron un fuerte cruce a través de sus cuentas de Twitter.

"No hay acto más machista que ir a abortar. Buenas Noches. Sí a la vida", fue el mensaje de Amalia Granata que desencadenó el cruce. La modelo ya expresó en reiterados oportunidades su oposición a la despenalización, e incluso forma parte de la campana "Cuidemos las dos vidas".

"Perdón pero con esa frase no corren a nadie. Es cualquiera. El debate es Legal o Ilegal. No hay más. Aborto Legal para no morir. ¡Qué descanses! Nos vemos en peinado del 9!", contestó Carla Conte.

Y continuó: "Cualquiera es que quieran eliminar vidas que no pueden defenderse", retrucó Granata. El cruce finalizó con la respuesta Conte: "Nadie quiere eliminar nada. Ese no es el debate".

Embed No hay acto mas MACHISTA que ir a abortar

Buenas Noches #SiALaVida ❤️❤️ — Amalia Granata (@AmelieGranata) 5 de junio de 2018

Embed Perdón pero con esa frase no corren a nadie. Es cualquiera @AmelieGranata el debate es Legal o Ilegal. No hay mas. #AbortoLegalParaNoMorir que descanses! Nos vemos en peinado del 9! https://t.co/zSdOZkZgXm — Carla Conte (@carlaconteok) 5 de junio de 2018

Embed Cualquiera es que quieran eliminar vidas que no pueden defenderse https://t.co/Gs7uT027Xe — Amalia Granata (@AmelieGranata) 5 de junio de 2018