El director de cine y militante ultramacrista Juan José Campanella disparó contra la actriz Carolina Papaleo, quien cuestionó al Gobierno en una entrevista.

En una entrevista con Teleshow, Papaleo había asegurado que le interesaba hablar con las personas que habían votado a Mauricio Macri y que fueron engañadas. Allí aseguró: "A uno que ha sido estafado lo tengo que abrazar, por eso en el discurso del 9 de Julio dije: 'Esto fue una estafa electoral'. No le puedo decir al que fue estafado 'yo te avisé', porque no lo puede ver. Al que fue estafado lo tengo que abrazar y decir: 'No lo sabías, pero bueno, vamos, ya está, qué vas a hacer, tal vez no lo viste, no estabas interesado…'"

La frase no le cayó nada bien al Campanella, quien defiende hasta los hechos más insólitos del Gobierno. El director recordó también unas recientes declaraciones del diputado Agustín Rossi y apuntó contra ambos.

"Qué bueno que Rossi nos indulte y la Sra. Papaleo nos abrace con compasión maternal, y nos perdone nuestra distracción y desinterés. Qué pena que no vuelven más y tanto cariño sea desperdiciado", escribió.