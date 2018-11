SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Diego Brancatelli mantuvo un fuerte cruce con la panelista Débora Plager y a sus colegas de Intratables quienes en pleno debate de la exposición de Cristina Kirchner posicionó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y al senador Miguel Ángel Pichetto como candidatos dentro del peronismo.

"Acabo de ver a una clase magistral de una líder que mide 30 puntos, que la gente la ama, la llora, la abraza y ustedes plantean a los simpáticos de Pichetto y Urtubey como candidatos. Sacate la careta", afirmó Brancatelli quien miraba a Plager.

Segundos después, la panelista comentó que Cristina Kirchner será candidata en las elecciones presidenciales de 2019, porque "tiene una ambición personal", "es la única forma de construir poder que tiene" y la "última posibilidad de mejorar su situación judicial".

Plager se molestó por la interrupción de Brancatelli: "Diego, me pediste que no te interrumpa y no lo hice. Si quieren gritar, griten".