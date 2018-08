Fuerte cruce entre Aníbal Fernández y Tenembaum por los cuadernos del chofer Centeno

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández mantuvo un fuerte cruce con el conductor de Radio Con Vos Ernesto Tenembaum y el panelista Gustavo Gravia por la causa de los cuadernos del chofer Centeno.

El primer cruce se dio cuando Aníbal explotó contra el escándalo de los cuadernos del chofer a los que consideró "fotocopias de fotocopias".

Más adelante se cruzó con Gravia a quien acusó de poner en su boca palabras que nunca pronunció. "No pongas palabras en mi boca que me dá por las pelotas, yo lo digo claramente: lo que dicen los empresarios tienen que demostrarlo, no digo que sea mentira", afirmó Aníbal contra Gravia.

"Yo no se de que cuadernos hablamos, porque son fotocopias de las fotocopias. Cuadernos no vio nadie. Con eso metieron presos a 13 personas. Han sido detenidos por algo que no tiene ni pie ni cabeza", sostuvo el ex senador.

"No hay ninguna prueba. El código penal dice que tienen que ser graves, precisos, y concordantes.Díganme que tienen de esas características las fotocopias de unas fotocopias. Yo invito a que hagan una fotocopia del DNI y vayan a hacer algún trámite", afirmó.