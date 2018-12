SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se cruzó fuerte con el conductor de radio Ernesto Tenembaumy el resto del equipo del programa que hacen en la FM Radio con Vos.

"Este señor (por Mauricio Macri) que está sentado en la casa de Gobierno y nadie sabe cómo llegó ahí", dijo Aníbal.

El economista Jairo Straccia lo interrumpió para decirle: "Piantó muchos votos el candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires".

"Eso no te lo pemito, es muy liviano. Vos no querés mirar para el costado y ver la opereta que me hizo Canal 13, no permito que me boludees al aire", se sacó Aníbal.

En ese momento, Tenembaum se rió al aire y no pidió disculpas.

"No te rías, papi. Esa parte del periodismo que yo detesto, haganlá con otro, no conmigo", lo ubicó Fernández.