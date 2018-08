En medio de una nueva embestida judicial contra Cristina Kirchner, para tapar la crisis del gobierno de Macri, el juez federal Claudio Bonadio se prepara para realizar el segundo pedido de desafuero para la senadora.

Ante esto, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, consideró hoy que la Cámara alta no habilitará un pedido de desafuero de la ex Presidenta sin sentencia firme, ya que ese el "criterio" del cuerpo.

"Entiendo que (Miguel) Pichetto va a mantener su postura de no tratar desafueros en el Senado, quiero creer eso. Es una cuestión de principios que ha sostenido a lo largo del tiempo. No veo por qué no va a modificar eso independientemente de su candidatura", afirmó el senador nacional.

En declaraciones a radio Futurock, evaluó que existe una "estrategia contra Cristina" que es "uniforme" en los distintos países de la región. "Con (Rafael) Correa, con Dilma (Rousseff), con Lula (Da Silva). Los grandes medios aliados con sectores de la justicia para que no vuelvan los populismos a América Latina", subrayó Fuentes. Y agregó: "Espero que se mantenga el criterio de no habilitar el desafuero si no hay sentencia firme".