Frigerio le respondió a Carrió tras sus incendiarias declaraciones contra Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las tensiones dentro de cambiemos, que se reavivaron tras el cruce de Elisa Carrió al ministro de Justicia, Germán Garavano por sus declaraciones a El Destape, no ceden y ahora fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien salió a responder. Consultado sobre si las declaraciones de la cofundadora de la alianza gobernante afectan 'la gobernabilidad', el ministro respondió: "Esto no, para nosotros no tiene nada que ver con poner en riesgo la gobernabilidad".

El presidente Mauricio Macri es el "garante de la lucha contra la corrupción" y de "la lucha contra las mafias", afirmó este lunes en Casa de Gobierno el funcionario, consultado sobre las declaraciones del fin de semana de la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

"Carrió ha demostrado en su vida pública que tiene un enorme compromiso con la lucha contra la corrupción y en este sentido nosotros valoramos que ella forme parte de nuestro espacio político y no solo eso, sino que haya sido una de las responsables que Cambiemos exista", sostuvo Frigerio. Pero el ministro también advirtió que "hay que resaltar que acá el garante de la lucha contra la corrupción, el garante de la lucha por tener un Estado con mayor transparencia y el garante de las luchas contra las mafias es el Presidente de la Nación".

En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno al término de la reunión de Gabinete, el titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda dijo que en el oficialismo "no tenemos que tener todos la misma posición y respetamos las diferentes opiniones", en referencia a las advertencias de Carrió.

Luego de que la semana pasada la diputada anunciara que pensaba iniciar un juicio político contra Garavano por sus dichos sobre la prisión preventiva, ayer la diputada publicó en las redes sociales un texto con el título: "La impunidad no es negociable" y agregó que no tenía pensado romper con Cambiemos.

Respecto a las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, recordó que Carrió "ha dejado en claro su permanencia en nuestro espacio político" y marcó: "Por supuesto que es un espacio político en el que siempre se respetan las diferencias de opinión y en consecuencia no todos tenemos que pensar lo mismo".