La empresa Freddo comenzó un proceso de restructuración profunda: cierra una planta, tercerizará la producción y buscará expandirse con el modelo de franquicias, lo que afecta a sus comercios que hoy son propios de la empresa. La firma del Grupo Pegasus, propiedad del ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, comunicó que harán la reconversión "sin afectar la cantidad de gente que trabaja en la marca Freddo". Los empleados advierten que puede haber más de 70 despidos y negocian una indemnización del 200 por ciento.

En la planta elaboradora de de Freddo, ubicada en 24 de noviembre y Venezuela, Balvanera, trabajan 60 personas que perderían su empleo. La producción se trasladará a Rosario, donde los proveedores de la firma llevan la materia prima para producir los helados desde le miércoles pasado. "Buscan cambiar empleados caros por más baratos", afirmaron fuentes sindicales para explicar el conflicto.

Los trabajadores negocian con la empresa una indemnización del 200 por ciento, debido a que la firma no cerrará, si no que buscará expandirse. En total, la empresa posee unos 287 empleados y 80 locales, de los cuáles la mitad son propios y los demás son franquicias. El objetivo de la empresa es cerrar locales de su propiedad y aumentar las franquicias para reducir "cargas laborales".

"Esta reconversión del negocio, de un sistema de locales propios a otro que incluya franquicias, busca potenciar a empresarios, pymes y emprendedores, sin afectar la cantidad de gente que trabaja en la marca Freddo. Freddo, a través de su red de franquiciados, facilitará la reinserción laboral de los colaboradores que quieran seguir con la marca", afirma la empresa que, de forma llamativa, primero afirma que no habrá despidos y luego sostiene que "facilitará la reinserción laboral".

La empresa ya presentaba síntomas de la crisis en noviembre de 2017 cuando despidió a 25 trabajadores y congeló salarios. "Acá ya se está aplicando la reforma laboral. La plata no nos alcanza. Yo no pude pagar más el alquiler y me tuve que ir a vivir a la casa de mi mamá", explicó la delegada Viviana Godoy en aquel momento.

"La empresa viene trabajando en varios cambios para ampliar su presencia en el mercado nacional e internacional. Freddo se asegurará de mantener el control sobre el proceso productivo artesanal y sus recetas únicas que garantizan su sabor y calidad de siempre. Además buscará abrir 50 nuevos locales en los próximos 24 meses para consolidar su liderazgo en el mercado", afirmó la compañía.

