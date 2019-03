Sentadas, bloqueos y manifestaciones: los chalecos amarillos prometen un marzo caliente

"Se viene un gran mes de marzo", promete Eric Drouet. "Estamos a tres meses y medio del movimiento, no debemos abandonar", dice en su Facebook. Esta figura de los Chalecos amarillos detalla el programa de marzo en una transmisión de video de este jueves 27 de febrero.

Un "gran mes de marzo" salpicado de marchas parisinas, sentadas, pero también nuevos bloqueos, para garantizar que la movilización no flaquee con la llegada de la primavera y marcar con gran pompa el fin del gran debate de Macron el 15 de marzo.

"Acciones secretas" a principios de mes

Priscillia Ludosky y Maxime Nicolle difundieron el mensaje. Según estas otras dos grandes figuras de los Chalecos amarillos, las "acciones" se llevarán a cabo en la semana del 2 al 9 de marzo, que precede a un gran fin de semana de actos y movilizaciones. Priscillia Ludosky, quien recorre Francia dando charlas, dijo que estas acciones seguían siendo "secretas". En cambio su colega Maxime Nicolle, dijo un poco más en un video en Facebook el domingo pasado. "Habrá bloqueos en las refinerías, peajes, etc.” Maxime Nicolle asegura que habrá nuevas acciones puntuales antes del mitin del 9 de marzo.

¿Podrían estas acciones secretas tomar la forma de mini-eventos, como sucedió el domingo 24 después de la invasión de los chalecos en el Starbucks de los Campos Elíseos durante varias horas? Esto parece posible, según el abogado Philippe de Veulle, cercano a Jerôme Rodrigues (y, por lo tanto, del círculo de Eric Drouet) que también había prometido acciones similares en el futuro con el objetivo de denunciar las estrategias de las multinacionales que pagan menos impuestos en Francia.

Un llamado a "sitiar París" el 8 de marzo

El video que muestra el llamado tiene como música de fondo la de un trailer de película de ciencia ficción. Se ven imágenes en cámara rápida de marchas masivas de los chalecos amarillos con fondo musical dramático, el texto desfilando con fondo galáctico ... Todos los ingredientes para crear un espíritu ansiógeno están presentes. Este video, que dice querer llamar a "todos los ciudadanos" a la calle el viernes 8 de marzo, fue compartido por Priscillia Ludosky y Maxime Nicolle en Facebook y ya tiene más de 170,000 visitas. El 8 de marzo es también la fecha elegida por el grupo "Mujeres chalecos amarillos", que decidió unirse a la marcha nacional como parte del día de los derechos de la mujer.

Una sentada gigante el 9 de marzo

Después de la marcha por los derechos de las mujeres, llega el momento de la sentada. Durante varios días, Priscillia Ludosky, Eric Drouet y Maxime Nicolle convocan a un gran acto el fin de semana del 9 de marzo. Sin especificar el lugar por el momento, la sentada podría comenzar el viernes 8 de marzo y terminar el domingo 10 de marzo, de acuerdo con los volantes transmitidos el jueves por Priscillia Ludosky.

Un acto "ultimátum" después del final del gran debate

Insatisfechos con el “gran debate” de Macron, los chalecos amarillos también piden un "acto ultimátum" el sábado 16 de marzo. Un "acto XVIII" cuyos ecos traspasen las fronteras, garantiza Eric Drouet en su YouTube en vivo. "He regresado de Holanda, Bélgica, Italia ...", dice. También habló sobre la logística del movimiento. "Venir a París no será fácil, hay que esquivar peajes, no ponerse los chalecos, llegar a la región parisina por carreteras pequeñas", aconseja a sus seguidores.

Este día coincide con otra reunión que tiene más de 90,000 "interesados" en Facebook: "La Primavera climática y social”. ¿Se unirán los chalecos amarillos a la comitiva de activistas ambientales? Priscillia Ludosky ya ha dicho que es favorable, sin garantizar formalmente la convergencia de las dos movilizaciones.

Una multiplicación de eventos que constituye una "guerra de desgaste", según Eric Drouet. "Es inútil para la policía, los políticos ... Están muy cansados", dice, señalando que vio a muchos policías y gendarmes "irse de baja por enfermedad". "Si todos ellos pudieran quedarse en sus casas, sería genial", concluye en su video.

Un revés para el presidente Macron

El Consejo de Europa exige a Francia prohibir el uso de las armas con balas de goma (LBD)

El martes 26 de febrero, la Comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa hizo público un memorando dirigido a las autoridades francesas sobre el mantenimiento del orden durante las manifestaciones de los "chalecos amarillos". Dunja Mijatovic les insta a que "respeten mejor los derechos humanos", no impongan restricciones indebidas a la libertad de reunión pacífica y suspendan el uso del lanzador de balas defensivo".

El lanzador de balas defensivo (LBD) está acusado de causar lesiones graves a los manifestantes y la líder bosnia le pide a París que revise "tan pronto como sea posible" la doctrina del uso de estas armas. Deben prohibirse temporalmente, dice Mijatovic, quien también invita al gobierno a publicar datos más detallados sobre las personas heridas.

La Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos es una institución independiente dentro del Consejo de Europa, compuesta por 47 estados miembros. Ubicado en Estrasburgo, se supone que promueve el respeto por los derechos humanos y las normas democráticas. El informe sobre el movimiento de "chalecos amarillos" se realizó después de una visita del Comisionado en Francia el 28 de enero. Se reunió, entre otros, con Laurent Núñez, Secretario de Estado del Ministro del Interior.

A pesar de la la represión y la campaña de desprestigio del gobierno contra los “chalecos”, la movilización no decae. El desgaste del movimiento al que apostó Macron no se concretó. Los tres meses de debate lo obligan a dar una respuesta a las exigencias de justicia social y más democracia que se expresa en las reuniones y en las calles de toda Francia.