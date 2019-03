Citan a Dujovne y Sandleris para que rindan cuenta por el préstamo del FMI en el Congreso

Por unanimidad, la Comisión Bicameral del Seguimiento de la Deuda convocó a los responsables del préstamo de U$S 57.000 millones del FMI. Deberán rendir cuentas tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

La exposición de los funcionarios por el mega endeudamiento y el crédito stand-by con el Fondo fue propuesta por el Bloque Justicialista, pero aprobada hoy por la totalidad de los legisladores de la comisión, pudo saber El Destape.

Dujovne y Sandleris no asisten al Congreso desde el año pasado pese a que cambiaron las condiciones del mega endeudamiento del FMI en numerosas oportunidades y ahora planean usar cerca de U$S 10.000 millones para financiar la fuga de capitales a través de la venta de U$S 60 millones diarios.

Desde que asumió Mauricio Macri salieron del país U$S 140.000 millones, reveló El Destape. Esto fue explicado en su mayoría por la fuga, que se acercó a los U$S 67.000 millones en el acumulado a febrero.

FOTO 1 NOTA CARLA

FOTO 2 NOTA CARLA

LEER MÁS: Dólar: el Gobierno no puede intervenir hasta que no supere los $50