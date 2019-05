Advierten que el FMI podría perder toda su reputación por la crisis en Argentina

Tras una nueva muestra de apoyo del FMI al Gobierno en medio de la crisis, el diario económico Financial Times le advirtió al organismo internacional que la cercanía a Cambiemos podría costarle su reputación. El artículo remarcó los riesgos ante el pésimo momento que atraviesa la economía.

"Algunos temen que el mayor rescate de fondos del FMI se esté desgastando y no podría no sobrevivir a una sacudida electoral", aseguró el Financial Times, uno de los diarios económicos más prestigiosos del mundo. “Muchos analistas e inversionistas están preocupados de que el programa se esté debilitando”, añadió.

Concretamente, el diario citó a Bill Rhodes, ex alto ejecutivo del Citi con experiencia en el manejo de deuda en América Latina, quien alertó: "este es el programa individual más grande que ha presentado (el FMI), y su reputación está en juego". En esa línea, Claudio Loser, ex jefe del departamento del hemisferio occidental del FMI durante el incumplimiento de la deuda histórica de Argentina en 2001, agregó que un fracaso del programa llevaría a una "pérdida de credibilidad” para el Fondo.

De acuerdo a la nota, "los planes ya se han desviado significativamente de su curso, con Macri obligado a regresar al FMI para renovar el acuerdo apenas tres meses después de que el convenio original fuera presentado en mayo del año pasado”. Además, anticipó que “en septiembre, el Fondo anunció que prestaría $ 7.100 millones adicionales y permitiría que el país reciba más efectivo por adelantado a cambio de un programa de austeridad más severo".