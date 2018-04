FMI: el consejero preferido por Cambiemos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que la economía iba a crecer 0,5 puntos menos de lo previsto y que el aumento de precios iba a ser mayor al esperado. Pablo Nemiña, especialista en el tema, aseguró que la centralidad de los anuncios del organismos internacional no se deben tanto a una imposición de la institución, sino a la decisión de Cambiemos por tomarlas como propia, como en el caso de la Reforma Previsional.

Hace algunas semanas se conoció que el FMI recortó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina de 2,5 a 2,0 por ciento durante 2018. Además indicaron que el índice de precios al consumidor será del 19,2% en el año, una cifra bastante mayor a la esperada por el Gobierno y un tanto menor a la que dieron las consultoras privadas. El organismo espera que desde el Ejecutivo controlen la inflación y reactiven la economía pero ¿Cuál es la importancia de sus anuncios para Cambiemos? ¿El FMI volvió a digitar nuestra economía?

Según Pablo Nemiña, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, “el Fondo vuelve como consultor, hasta ahora no hay condicionalidades y la capacidad es más sutil”. Sin embargo aseguró que existe una clara transformación en la capacidad de intervención del organismos en la economía Argentina.

“Esto es el resultado de una decisión del Gobierno de darle ese lugar. Que el Fondo sea capaz de intervenir en la agenda económica demuestra el interés del Gobierno en tomar esas recomendaciones”, sostuvo Nemiña, quién se especializó en la relación entre el FMI y los gobiernos tomadores de créditos.

“No te imponen las medidas. Lo que se observa es una convergencia de miradas”.

Además detalló que hay una excelente sintonía entre el Gobierno y el FMI porque comparten la comunidad epistémica debido a similares trayectorias y miradas convergentes sobre cómo se tiene que hacer política económica. En esta línea Nemiña recordó que la Reforma Previsional fue una recomendación del organismo pero pensar que la impusieron desde Washington es dejar al país como un actor pasivo. “No te imponen las medidas. Lo que se observa es una convergencia de miradas”.

En este sentido, si bien durante los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner Argentina continuaba siendo parte del Fondo Monetario Internacional, no se realizaba la consulta sobre el artículo 4, el cual implica una revisión anual sobre la economía de todos los países miembros, que no te obliga a llevar adelante determinadas políticas económicas pero es cada vez más una vía de intervención con “condicionalidades invisibles”. “Esas recomendaciones tienen cada vez más importancia pero no por importancia per se, sino por la importancia que le asigna el Gobierno para sostener el rumbo de la economía. Es una cuestión relacional”, aseguró Nemiña.

De esta manera el FMI no volvió como un digitador pero sí como apuntador que recuerda los pasos a seguir para una economía que, por el momento, no muestra indicadores satisfactorios para las mayorías pero si para pequeños grupos económicos concentrados. Lo sucedido el pasado viernes, tal como señaló el Centro de Economía Política, con el aumento histórico del dólar y la suba de tasas de interés, es una clara muestra de ello: un modelo de desregulación y apertura en donde las dos soluciones posibles son devaluar o entregar las reservas, que provienen casi exclusivamente del endeudamiento externo.