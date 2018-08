No Marielita. La ley no obliga a nadie a abortar, ni a ir en contra de sus creencias y su ética. La vida para ustedes sigue igual. En cambio ayudaba a miles de mujeres a salir de la clandestinidad. Ustedes q no van a utilizarla desidieron sobre el cuerpo y la vida de las demás https://t.co/prNMOE8R6R