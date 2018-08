Florencia Peña reveló por qué no va a la mesa de Mirtha Legrand

La actriz Florencia Peña respondió que aún no decidió acudir al programa de la diva Mirtha Legrand, porque espera "ir a un lugar donde no tengo que levantar una bandera".

"Me están invitando un montón, me gustaría ir a una mesa donde no debería levantar una bandera", sostuvo Peña ante la pregunta de Marcelo Polino.

La artista explicó que está cansada de responder siempre por cuestiones políticas o especular el modo en que se pronuncia publicamente, porque los medios manipulan sus frases.

"Si yo elijo ir al programa de Novaresio o al de Mirtha, entonces es porque decido exponerme", sostuvo.

Peña explicó que por su apoyo al gobierno anterior la pasó muy mal. "Había más medios de derecha que de izquierda durante el gobierno pasado y de mí decían cosas terribles", sostuvo.

"Dijeron que pagué por una torta cinco mil pesos. A mí familia le hicieron mucho daño, yo también tengo que cuidarme un poco", sostuvo Peña, quien recordó que Jorge Lanata le dijo "rata".