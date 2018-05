La actriz Florencia Peña opinó sobre el sketch que el periodista Jorge Lanata realizó en su programa Periodismo Para Todos (PPT), en el cual se burló de Mirko, el hijo de Marley. "Me parece un rídiculo", expresó la artista.

En diálogo con el portal Primicias Ya, la actriz expresó: "No vi el programa de Lanata porque tengo función los domingos. Lo que vi fue por Twitter y me pareció totalmente desafortunado, me parece que no hay necesidad de hacer algo así".

Y continuó: "Marley no se lo merece y tampoco se lo merece el público. Lo conozco mucho a Marley y somos muy amigos y sé lo feliz que es con su hijito. No me parece bueno que le haga esto".

En relación a cómo se encuentra su amigo, explicó que"Marley no es de salir a contestar y es cero escandaloso. Es un respetuoso del laburo de los demás". Para Peña, "a Marley jamás se le ocurriría hacer una cosa así, a él le duelen estas cosas".

"No entendí por qué hace esto Lanata, ya había tenido dichos desafortunados con la nota que había hecho y fue por más. Me parece un ridículo, habla más de él que de Marley y Mirko con lo que hizo", concluyó.