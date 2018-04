La actriz Florencia Peña disparó contra el periodista Jorge Lanata por su columna contra Marley por mostrar a su hijo en televisión y lo destrozó en Intrusos.

Peña se metió de lleno en la polémica que despertó Lanata el pasado sábado en Clarín para defender a su amigo y recordó las agresiones que recibió del periodista en el pasado.

''Me parece desafortunada la postura de Lanata, no venía a cuento, siempre es un tipo que habla desde la agresión y el odio, ha dicho cosas horribles de mujeres y de mí, no adhiero en nada y no me importa lo que diga, me parece que él va a competir con Marley, y hay algo ahí, él no se caracteriza por defender a los niños’’, apuntó.

Más tarde, disparó: "Si yo escribiera una columna sobre la pérdida de la infancia no escribiría sobre Mirko. Escribiría sobre pibes que no tienen para comer, que no tienen familia, que les falta amor. No es el caso de Mirko".

Asimismo, señaló que ella comenzó a trabajar "de chica" y consideró que "una cosa muy distinta es que se lleve a un chico a trabajar y otra es que Marley, que trabaja de viajar, lo acompañe’’.

''Marley no hace un reality de como es el hijo, Marley hace un programa que lo hace desde hace 15 años, y en la cual hoy su realidad es que tiene un hijo chiquito, a quien ama y que lo está acompañando al trabajo, Mirko no sale o no se hace nada si el hijo no está contento’’, remarcó

La actriz reveló que habló con Marley sobre la polémica y afirmó: "A Marley el tema le cayó fatal por que no entendió, decía 'porque se meten conmigo, no le hago mal a nadie'. Le dolió, pero no lo va a hacer cambiar de posición’’.