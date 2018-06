Florencia de la V contra Lanata: "Fomenta la grieta"

La actriz Florencia de la V cuestionó al conductor del Grupo Clarín, Jorge Lanata, a quien calificó como "una persona muy discriminadora". Además acusó que "fomenta la grieta" y que al comunicar induce a la violencia.

Lanata es una persona muy discriminadora, él puede pensar diferente pero no faltar el respeto. Que diga que soy un hombre vestido de mujer sorprende viniendo de un comunicador. Hablamos de violencia y él fomenta la grieta, es lamentable porque los medios educan”, lanzó la también conductora de televisión.

Embed

“Estoy acostumbrada a que me critiquen mucho y maduré en este ambiente, yo no tengo que demostrar nada porque sé cómo soy como persona. Con Moria hemos tenido amores y odios, ahora está todo bien, lo único que siento por ella es respeto por su trayectoria”, sostuvo.

La actiz además se refirió al tratamiento de la ley que permite la despenalización del aborto: “Acá no estamos hablando de vida o no vida, sino de despenalizar una práctica quirúrgica que depende netamente del Estado, por eso creo que el femicida de mi mamá fue el Estado. No creo que haya que abortar masivamente, sino acompañar a mujeres que no tienen otra salida porque no es fácil tomar esa decisión. Es tremendamente doloroso”.

Consultada por los dichos de Amalia Granata, quien la acusó de mentirosa: “Creo que quieren desacreditarme, la gente que está en contra del aborto busca constantemente embarrar la cancha”.