Se viralizó un video que explica por qué Florencia Kirchner no puede volver de Cuba

Un video que explica por qué Florencia Kirchner no puede volver a la Argentina por las complicaciones de su salud comenzó a viralizarse en las últimas horas. Las imágenes muestran las recomendaciones del Cuerpo Médico Forense y las explicaciones legales que dio el abogado Carlos Beraldi. La hija de la ex presidenta Cristina Kirchner está en Cuba en un tratamiento por su problema de salud, pero el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) la obligó a volver en 15 días.

"No hay ningún elemento, en la causa, en el trámite del proceso que justifique que Florencia Kirchner deba venir a la Argentina con alguna premura máxime cuando está frente a un problema de salud, que se encuentra acreditado", explicó Beraldi, abogado de Cristina Kirchner.

El parte médico oficial revela que Florencia Kirchner padece "trastorno de estrés postraumático" y detalló otros diagnósticos: "síndome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal, linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

El estudio además expresa que la hija de la senadora de Unidad Ciudadana está en medio de un tratamiento.

Por su parte, el Cuerpo Médico Forense explicó que hasta que a Florencia Kirchner no le den el alta "con las correspondientes indicaciones médicas y el detalle de las patologías que presenta, no se puede establecer si es o no factible de viaje".

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), decidió el martes autorizar sólo por 15 días más a Florencia Kirchner para que permanezca en Cuba a causa de sus problemas de salud, según publicó el diario Clarín.