Mauricio Macri atacó a Cristina Kirchner por el video sobre el estado de salud de su hija Florencia durante la entrevista para La Cornisa.

En diálogo con el periodista amigo, Luis Majul, al ser consultado por la ex presidenta, Cristina Kirchner, y la enfermedad de su hija Florencia, el Presidente no tuvo problema en responder: "Ella no está bien, es una persona que niega la realidad y le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo", afirmó.

Sin embargo, el presidente admitió que no vio el video que publicó la ex mandataria pero no dudo en asegurar: "Ella es la que no cuidó en todo caso a sus hijos, involucrándolos en eso. No ayuda ella, con sus visiones arbitrarias y siempre su realismo mágico".