Victoria Donda defendió a Cristina Kirchner en medio del ataque que recibió por anunciar la enfermedad de su hija y pedir explícitamente en un video que la aparten de la persecución política que sufre la senadora.

Durante su participación en Debo Decir durante el 24 de marzo, la diputada nacional y nieta recuperada aseguró: "Entiendo a Cristina, yo defendería a mi hija", tras ser consultada por Luis Novaresiosobre el tema.

"Para defender a mi hija, haría todo lo que pueda".

"Yo tengo una relación con mi hija en la que me gusta ser parte, porque a mi me hubiera gustado ser parte de la vida de mi mamá. No puedo correrme del lugar de madre y yo la defendería a mi hija", agregó.