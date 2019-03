Eduardo Valdés cruzó a Guillermo Lobo y dejó al descubierto el blindaje mediático

El diputado del Parlasur, Eduardo Valdés, enfrentó al periodista de TN Guillermo Lobo y reclamó en vivo que el canal del Grupo Clarín deje de ocultar el escándalo de las coímas de Stornelli.

El ex embajador en El Vaticano fue contactado para hablar sobre la salud de Florencia Kirhcner, pero luego de bridar ese información se tomó unos minutos para dejar expuesto el blindaje mediático del canal.

"Es bueno que conversemos sobre esto. Visibilicemos los hechos, están espiando periodistas", apuntó Valdés.

Al tiempo que enfatizó: "Así como se siente Florencia Kirchner se deben sentir Romina Manguel y Fantino, que son espiados. Y las organizaciones de periodistas se solidarizan con los que espían"

Embed

En esa línea, el dirigente político señaló que hoy "le toca a Romina y a Florencia", pero mañana "nos puede tocar a cualquiera de nosotros".

"No nos pueden conducir la cloaca, Guillermo, vos has sido víctima de la cloaca y yo me he solidarizado contigo", le replicó al periodista.

Lobo intentó desviar el tema, pero Valdés aseguró que no era invitado al canal desde hace tres años, mientras el periodista sostuvo que en el canal se escuchan "todas las voces".