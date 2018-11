La hija de los ex mandatarios expresó sus sentimientos en torno a su padre y como vive su ausencia. También describió la relación entre Cristina y su hija, 'Helenita'.

Florencia Kirchner tuvo emotivas palabras para el recuerdo de su padre, a poco de cumplirse ocho años de su fallecimiento: "Mi papá era todo. Lo es hoy todavía. Para mí no va a haber nada mejor".

"Con mi mamá siempre fui re crítica. Con mi papá no. Para mí estaba todo bien. Ahora un poco más grande uno intentaba canalizarlo un poco más", expresó. "Aparte a mi se me murió muy chica y se me volvió un poco mas endiosado todavía", sumó la cineasta.

Asimismo, confesó que siente su ausencia, a ocho años de su fallacimiento. "Extraño que esté, básicamente. Que esté. Lo que me generaba que mi papá estaba y que en cualquier momento podía recurrir a mi papá, o que iba a aparecer y saludarme", contó. "Extraño su presencia física. Él tenía una presencia muy imponente, de abrazar, alto. Una persona que se sentía cuando estaba en el lugar", añadió.

"Todo el mundo se sentía protegido con mi papá, no solo yo", afirmó Florencia, en diálogo con el programa Un cuarto propio.

También describió la relación de Cristina Kirchner con 'Helenita', su hija: "Nunca creí que me iba a pelear tanto por Helenita con mi mamá. Es una abuela súper presente para el momento. Helenita ama a mi mama también".