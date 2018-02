La conductora Florencia Etcheves renunciará a TN. La noticia tomó por sorpresa a propios y ajenos ya que su última participación en el canal, después de más 20 años, será el miércoles 28 de febrero.

En una entrevista con Clarín, la periodista confirmó los rumores y detalló: “Laburo hasta el 28 y me voy en unos términos fabulosos con la empresa que fue mi casa durante 24 años".

Según Etcheves seguirá trabajando en el mundo periodístico: “Voy a escribir para acá y para afuera, y algo de cine. Mucho más, por ahora, no puedo decir. Pero estoy muy entusiasmada”.

Etcheves comenzó a recorrer el camino de la literatura de ficción en 2012, cuando publicó La Virgen en tus ojos. Luego sumó a su colección de la editorial Planeta los títulos La hija del campeón (2014) y Cornelia (2016).

La periodista intentó bajarle el tono a su salida y manifestó que para ella “no es una renuncia”. “La palabra me suena a portazo y no es así. Es un alejamiento y la verdad es que me voy mega bien del canal", afirmó.