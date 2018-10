Flor Peña salió en defensa de Sol Pérez y destrozó a Lanata y Longobardi

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Florencia Peña cargó con todo contra los periodistas oficialistas Jorge Lanata y Marcerlo Longobardi, quienes realizaron comentarios machistas sobre el cuerpo de la panelista Sol Pérez y minimizaron su trabajo.

A la lista de hombres “asquerosos y machistas” se sumó De Brito, quien desestimó el enojo de Sol y respaldó a los periodistas por su trayectoria. Sin embargo, la modelo y conductora encontró un apoyo en Florencia, quien además de defenderla defenestró a Lanata y a Longobardi.

Al finalizar la edición de ShowMatch, la actriz no se mostró sorprendida del ataque de los conductores oficialistas: “Un horror. Pero a mí ya me lo hicieron, se lo hacen a todas”.

Y describió el comportamiento de Lanata: “Él tiene un tema con las mujeres, es un misógino, es un muchacho que maltrata el género femenino, ya estamos acostumbrados”.

Pero la lista siguió: “Hay un par ahí: Feinmann, Longobardi, él (Lanata), Baby Etchecopar, fea gente, feos hombres”.

Por último, la actriz se incluyó en el movimiento feminista actual que busca erradicar a hombres con esta actitud y apoyar a la mujer en sus derechos. “Se exceden, se pasan. No se disculpan, son seres viles que no se disculpan. No queremos sus disculpas, les queremos marcar la cancha nada más”, cerró Florencia.