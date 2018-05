Florencia Peña finalmente le respondió a Jorge Lanata, luego de que el periodista ultraoficialista la llamara "rata" en vivo y exigiera al grupo Clarín que no la contrate por ser kirchnerista.

Un movilero de Intrusos le consulto a la actriz por las desubicadas opiniones de Lanata, a lo que ella respondió: "Me da tristeza que un hombre que ocupa un lugar tan importante en los medios argentinos se refiera a una mujer como una rata".

Embed

Además, agregó que aprovechó una situación de desigualdad absoluta: "¿Qué nos vamos a ir a cagar a trompadas? ¿ Lo voy a esperar a la salida?", expresó.

"Quiero hablar de cómo puede ser que en esta Argentina siga sucediendo que un tipo de los medios le diga rata a una mujer", dijo Peña.

"Yo te voy a contar una anécdota, que él se la va a acordar. Él viene tratándome mal hace mucho tiempo, no solamente a mí, a muchas mujeres, él tiene un tema con las mujeres. Y yo hace un tiempo lo encaré en la tapa de una revista, me acerqué y le dije no entiendo por qué me tratas así, ¿qué te hice yo, aparte de pensar distinto? ¿te hice algo, te molesté con algo? Y se comió los mocos", agregó.

"¿Osea que yo tengo que ir a trabajar sólo a un lugar donde piensen como yo?", expresó enojada.

Ése es el punto, y ése es el debate, no critican a un periodista diciendo rata porque es de derecha pero sí critican a los actores que salen a decir yo apoyo a una marcha, ¿ya tampoco se puede decir yo apoyo a una marcha?", concluyó, y agregó que no pretende iniciar ningún tipo de acción legal.