Luego de mantener un tenso cruce con el periodista deportivo Toti Pasman por la despenalización del aborto, la actriz Florencia de la V reveló que su madre murió a causa de un aborto clandestino y le reclamó a los diputados y a los senadores que aprueben la ley.

La cómica había mantenido una seria discusión con Pasman en "Los Ángeles de la Mañana", pero evitó contar su historia. Sin embargo, durante su programa, "Flor de Tarde" (Magazine), no pudo contener su angustia y se quebró.

Embed La dura confesión de @Flordelav: "Perdí a mi mamá por un aborto clandestino" pic.twitter.com/T7tZcjKtBe — El Destape (@eldestapeweb) 26 de abril de 2018

“Lamentablemente tuve que vivir esta realidad, y la viví muy de cerca. Más de lo que ustedes creen, por eso tengo esa vehemencia porque sé de lo que estoy hablando. Terminemos con la hipocresía”, sostuvo la conductora al borde de las lágrimas.

“Perdón, no puedo seguir hablando. Hay muchas mujeres que no tienen otra posibilidad, ni apoyo y están solas. ¡Solas! Este tema a mí me sensibiliza muchísimo… No quería decir nada, pero me siento en la obligación de decirlo porque esto se tiene que terminar. Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino. Y toda mi vida la necesité y nadie pensó en mí. El Estado no pensó en mí. Entonces es hora de decir ‘basta’, por eso yo le pido al Estado y a los políticos aborto seguro, legal y gratuito para todas esas mujeres. Para Sabina Báez, que fue mi madre y no tuvo esa posibilidad porque no pudo elegir”, sentenció.