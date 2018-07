La animadora televisiva Florencia de la V iniciará acciones legales contra el polémico conductor Jorge Lanata por discriminarla al aire por su condición de género y contra el INADI por no intervenir en un claro caso de discriminación.

A través de una extensa carta, la actriz contó el mal momento que atraviesa debido a las declaraciones del periodista oficialista que la juzgó por sentirse mujer y la trató de hombre en reiteradas oportunidades.

“Puñaladas y puñados de sal sobre la herida, eso y no mucho menos me han provocado las expresiones de Lanata. Aun cuando se lo que soy, quien soy y qué firmezas tienen mis convicciones; no he podido dejar una especie de vergüenza, burla y ensañamiento”, describió la conductora.

Y agregó: “Aun cuando recibo incontables expresiones de solidaridad, afecto y amor, acompañamiento incondicional de todos los que me quieren, no he podido dejar de sentirme desnuda, expuesta y manoseada”.

En otra línea, cargó con todo contra Lanata al cuestionar “esa predica de basada en su particular interpretación del sentido común” con el fin de bajarle “la calidad y la condición de mujer, ha sido en todo este tiempo una verdadera tortura”.

“Entre la bronca, el dolor y la indignación miles de veces me he preguntado ¿que hice? ¿por qué a mí? ¿qué le molesta de mi vida?”, replicó en su escrito De la V.

Las demandas judiciales las llevará adelante el abogado mediático Fernando Burlando.