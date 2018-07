El periodista deportivo de TyC Sports Flavio Azzaro fue echado de un bar en Rusia a los cinco minutos de haber entrado y todo quedó capturado en un video que se viralizó en redes sociales.

En la grabación se ve como Azzaro es expulsado del bar por un hombre de la seguridad privada del local con cara de pocos amigos. "Pero yo no hice nada, ¿por qué me sacás a mí?", se lo escucha decir al periodista antes de retirarse del lugar.

"Entré al 'barcito' y estuve un toque. Había dos argentinos discutiendo. Me metí a separar y vino un patovica que me invitó a retirarme, como se ve en el video", aclaró más tarde el panelista en declaraciones a Teleshow.

"Entré y a los cinco minutos me sacaron. No llegué ni a recorrer el lugar", agregó al tiempo que se excusó "Alcohol no tomo prácticamente. Y drogas me parece que en Rusia sería imposible. No me drogo en Buenos Aires, menos en Rusia".