Finalmente, Mirtha le respondió a Esmeralda Mitre en su programa

Finalmente, Mirtha Legrand se cansó de las acusaciones en su contra por parte de la heredera de La Nación, Esmeralda Mitre, y le contestó directamente en su programa de este domingo.

Tras el tenso momento que ambas protagonizaron la semana pasada, la actriz y ex mujer de Darío Lopérfido desfiló por otros programas donde remarcó que para ella Mirtha "fue muy resentida: "Me trató mal, no saben lo mal que me sentó, no me dejó hablar. Me hizo callar. Y eso es censura, una censura tremenda".

"Quiero aclarar que esta persona dijo que yo la había censurado. No la censuré. Le corté porque acaparaba la conversación en la mesa", explicó la diva oficialista en su mesaza. "La corté en ese momento, pero eso no es censura, es manejar y armonizar la mesa para que los demás hablen también. Estaba atacando a Larreta, le dijo 'yo conozco cosas tuyas', horrible", agregó.

"También me tildó de envidiosa. Lo único que envidio en mi vida es a la gente que come y no engorda. Y listo, no quiero hablar del tema porque le hacemos demasiada prensa. Los noteros me vuelven loca. No me llamen porque no hablo más del tema. No me llamen porque no voy a estar”, finalizó la Chiqui.

