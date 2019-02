SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La jugadora de las Leonas Noel Barrionuevo explicó su posición a favor de la degradación de la Secretaría de Deportes a Agencia Nacional y confesó que el tuit que copió y pegó junto a funcionarios y trolls macristas estaba "armado".

La leona brindó una entrevista a La Nación donde aseguró que fue "muy triste" lo que vivió debido a las críticas que recibió por replicar de manera exacta un tweet en defensa del DNU firmado por Mauricio Macri que permite -entre otras cosas- la venta de terrenos y bienes de la ex secretaría.

Embed La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones! @gerardowerthein #DiógenesDeUrquiza — M. Noel Barrionuevo (@noebarrionuevo) 30 de enero de 2019

Al respecto de la polémica publicación, que incluso fue criticada por deportistas como el jugador de voley Marcos Milinkovic y el medallista de oro en Hockey Facundo Callioni, Barrionuevo confesó: "Ese texto se armó para apoyar la idea, por eso es que hay varios tuits iguales o parecidos".

Si bien aclaró que "nadie exigió subir algún texto ni nada por el estilo", el mensaje fue elaborado para replicar masivamente, acción en la que participaron trolls del Gobierno. "Fue un texto en el que se dio apoyo a la idea que a mí, como comenté antes, me explicaron en la reunión. Solamente eso", señaló.

Ante la pregunta de si convertir la Secretaría en Agencia era la solución para los problemas del área -que recibió constantes bajas de presupuesto durante el macrismo, entre otras medidas perjudiciales- la deportista contradijo su tweet al asegurar: "No sé si es la solución a esta problemática deportiva que vivimos en el país. No tengo la bola de cristal y no sé lo que sucederá".

"Espero que se pueda crear un Ministerio de Deporte, que tenga su presupuesto, que se logre destinar todo lo necesario a cada disciplina, que haya más chicos haciendo deportes en los barrios y que en todas las escuelas haya educación orientada a la actividad deportiva", apuntó Barrionuevo, también en contradicción con la medida que apoyó, ya que esta deja aún más lejos de ser un ministerio al área deportiva.

No obstante, en el final de la nota, la jugadora de hockey aseguró que ignora "muchas cosas de la política y gestión".

Asimismo, la leona resaltó que le da "mucha tristeza que no haya el presupuesto que el deporte necesita para desarrollarse en todo el país", al tiempo que destacó la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento (ENARD), una política impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2007. "Me parece que el deporte en general creció muchísimo con la creación del Enard", afirmó.