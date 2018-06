Filmus a los opositores al aborto: "¿Con qué cara van a venir?"

El diputado Daniel Filmus cruzó a los diputados que se oponen al aborto y rebatió los argumentos en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Recordó que muchos que hoy piden educación sexual se opusieron antes a que se dictaran clases de este tipo en colegios y afirmó que cuando se votó el matrimonio igualitario se llegó a decir que abría las puertas a la zoofilia.

"Yo miro la cara de los que votaron contra la Ley de Educación Sexual y hoy se llenan la boca diciendo que se va a resolver el problema del aborto con educación sexual. Impleméntenla en sus provincias", afirmó Filmus, quien recordó que antes no se podían divorciar, ni tampoco casarse a las personas del mismo sexo debido a que en Argentina regía una concepción católica.

"¿Y los que compararon el matrimonio igualitario con zoofilia? ¿Con qué cara van a ir a decirle a la sociedad que ahora se oponen al aborto? Se amplió el derecho y no pasó nada", sostuvo Filmus,

El ex ministro de Educación contó que con el aborto, por primera vez sus hijas militaron por una causa política. "No estamos discutiendo si hay vida o no. Estamos discutiendo si hay persona o no", remarcó Filmus, quien afirmó que no hay discusión desde el punto de vista biológico.