En medio de las medidas de fuerzas en las líneas E y H de subterráneos realizadas por Metrodelegados, la Policía de la Ciudad irrumpió, reprimió, desalojó los túneles y se llevó detenidos a siete trabajadores.

"Hubo discusiones y forcejeos. Se escuchó un disparo de escopeta pero ningún compañero fue herido por las balas de goma" comentaron más temprano desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Para las 10:00, la policía comenzó con los actos violentos.

Embed AHORA | La policía reprime a los trabajadores del subte pic.twitter.com/zvAIbu37pI — El Destape (@eldestapeweb) 22 de mayo de 2018

Desde la Policía de la Ciudad dijeron a El Destape que "la idea es que circule el subte. Que haya paro no quiere decir que no tenga que andar. Se intenta evitar que estén en las vías por su propia seguridad. La idea es que no se manden a las vías".

Al no haber trabajadores, los empleados jerárquicos intentaron manejar los subtes, pero fueron detenidos por los maquinistas ya que no tienen experiencia para manejar las formaciones. En ese momento, la Policía de la Ciudad irrumpió en las vías. Esa fue la excusa oficial para irrumpir y descontrolar la protesta pacífica.

Las discusiones se trasladaron al Anden y a las diez de la mañana, comenzaron los disturvios. Claudio Baigorria fue el primera trabajador que se llevaron detenido: "Me llevan preso por exigir paritarias. Va a haber un paro general", aseguró a los gritos ante los medios que capturaron el momento.

Embed Así es el operativo policial de @horaciorlarreta en las vías del Subte pic.twitter.com/9hYKs7MFTJ — El Destape (@eldestapeweb) 22 de mayo de 2018

"Nos resulta sumamente preocupante, que Horacio Rodriguez Larreta, que pudo haber solucionado esto con un simple llamado telefónico para convocar a Metrovías y los trabajadores, haya elegido la denuncia penal y la militarización del conflicto. El diálogo, el consenso, la sonrisa y la buena onda han quedado solamente como frases para los afiches de campaña", dijeron desde Metrodelegados.

Desde Metrodelegados, aseguran que la posibilidad de un paro general en el servicio es casi inminente.