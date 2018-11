Feroz pelea entre Pichetto y Mayans por el Presupuesto 2019

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La exposición del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el Senado sobre el Presupuesto 2019 tuvo hoy su momento más tenso cuando el justicialista José Mayans acusó al funcionario de dar "instrucciones" a los jefes de bloque, lo que originó una fuerte pelea con el presidente de su bancada, Miguel Pichetto.

La pelea en la Comisión de Presupuesto y Hacienda empezó durante la exposición inicial de Pichetto, cuando el rionegrino insistió en que "si bien es un presupuesto de emergencia, es importante tenerlo porque de lo contrario aumentaría la discrecionalidad" por parte del Poder Ejecutivo.

"Yo hablo por mí. Vos hacete cargo de lo tuyo"

Mayans lo interrumpió fuera de micrófono cuando Pichetto, en medio de críticas a la gestión económica (calificó de "nefastos" a los ex presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Luis Caputo), cuestionó también a los "discursos que defienden a los pobres, diciendo que no hay que votar el Presupuesto".

"Yo hablo por mí. Vos hacete cargo de lo tuyo", le respondió el jefe de bloque a su colega formoseño y señaló: "Soy dueño de mis palabras. Hablo por mí, por lo que hago y lo digo públicamente y no tengo doble discurso. No tengo problema de asumir que es mejor tener presupuesto".

Seguidamente, tomó la palabra Mayans, que comenzó su discurso manifestando su "respeto" por el jefe del Bloque Justicialista, pero aclarando que tiene una visión distinta y que Pichetto "obviamente hace lo que puede".

El formoseño lanzó una catarata de críticas al Gobierno: dijo que "le erraron un poquito con el presupuesto anterior" porque no se cumplió ninguna meta, que "el desempleo ya está por arriba del 11%" y que el Presupuesto 2019 "blanquea una deuda de 400 mil millones de dólares".

También remarcó el reclamo de un grupo de gobernadores para restituir el Fondo Sojero, tras señalar que el Gobierno "se apropió de forma ilegal" de esa caja coparticipable entre provincias y municipios al eliminarlo por decreto y, a continuación, apuntó contra Frigerio.

"El ministro le dio instrucciones a los jefes de bancada para que llamen a sesión especial el miércoles que viene, para que no se pueda tratar el tema del Fondo Sojero, es una vergüenza", lanzó el formoseño, luego de asegurar que hubo "aprietes" a gobernadores.

Pichetto, jefe del Bloque Justicialista, tomó la palabra inmediatamente: "No lo puedo dejar pasar. A mí nadie me dio ninguna instrucción. Llamar a sesión especial, por lo que he leído en algunos diarios, es una idea del oficialismo".

Y disparó: "Lo que pasa es que algunos quieren incendiar la pradera. Algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución".

El comentario sacó de quicio a Mayans, que empezó a gritar que él defiende los intereses de su provincia, lo que llevó a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Esteban Bullrich, de Cambiemos, a pedir orden al senador formoseño, en medio de un griterío.