El senador Esteban Bullrich tuvo un feroz cruce con el conductor de Radio Con Vos Ernesto Tenembaum, quien le reprochó su voto negativo al proyecto que despenaliza el aborto. "Su ministro de Salud afirmó que al año 45 mil mujeres entran a un hospital heridas por una aborto clandestino, pero usted va a votar en contra para que la situación siga igual, ¿por qué?", arrancó el periodista en la entrevista.

"Para vos la masturbación es un genocidio"

El senador respondió que es "un muy mal proyecto que abre la posibilidad hasta la semana cuarenta" y sostuvo que no presentó una iniciativa parlamentaria alternativa porque no está de acuerdo con la despenalización.

"No concuerdo con que digas que es hasta la semana 40. Si fuera así, presenten uno que sea hasta la semana 12", le reprochó Tenembaum y agregó: "Decime hay que castigar a la mujeres, pero no me pongas razones menores".

"Cuando torturaban embarazadas en la dictadura, a la iglesia no le importaba"

Bullrich sostuvo que la solución "no es matar una vida", sino evitar que "haya abortos". En respuesta, el periodista le retrucó: "una célula subcutanea es vida, entonces para vos la masturbación es un genocidio".

El debate fue creciendo en intensidad y Tenembaum llegó a decirle: "Vos sos parte de la Iglesia y cuando torturaban embarazadas en la dictadura, a la iglesia no le importaba. A los senadores que votan en contra, nunca los vi gritar contra los abusos en la iglesia. Vos no gritabas en contra de esos abusos y gritas ahora en contra del aborto".