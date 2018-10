SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El panelista Diego Brancatelli mantuvo un fuerte cruce con la asesora del Ministerio de Seguridad Florencia Arietto por la causa judicial contra la familia Moyano por su desempeño dentro del club Independiente.

“La escucho a Florencia que tuvo un paso fallido por Independiente. Que hable con los hinchas para ver cómo está Independiente ahora que está mejor que nunca”, afirmó Brancatelli en el programa Intratables.

Como respuesta, Arietto afirmó que los balances del club cierran, porque se inyecta "plata negra" en las finanzas.

Al no dejarlo responder en reiteradas oportunidades, Brancatelli respondió: "No me vengas a patotear, Florencia, sos funcionaria".

Otros integrantes del plantel del programa, acusaron a Arietto de ser "barrabrava" y hasta la mandaron al psicólogo por sus ataques a Moyano.