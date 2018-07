El diputado del FpV Daniel Filmus mantuvo un fuerte cruce con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, por los problemas del gobierno actual y la gestión del kirchnerismo. "Parece que no vivió en la Argentina", sostuvo Filmus en el programa a Dos Voces de Todo Noticias (TN).

"Este Gobierno apuesta a que se congele la economía, que haya estanflación. Inflación y ningún tipo de productividad. Por eso entran los productos de afuera”, acusó el legislador de la oposición.

Como respuesta, Jorge Macri preguntó: “¿Por qué no lo hicieron en los últimos cuatro años del kirchnerismo? No crearon un solo puesto de trabajo privado en cuatro años”.

“Es falso”, aseguró Filmus. “No solo que se crearon, sino que en el último año del kirchnerismo Argentina creció al dos y medio por ciento. Ahora, después de dos años y medio, estamos peor que como recibieron ustedes el país”, respondió.

Luego Jorge Macri cuestionó las decisiones en materia de Educación que tomó el kirchnerismo: “Yo no puedo creer, creo que vive en otro país. Le voy a dar un dato: 1760 escuelas se hicieron y se entregò el 6 por ciento del presupuesto en Educación como establece la ley de financiamiento educativo. Este gobierno es el primero que no cumple con esa ley y que prometió hacer 3000 jardines, pero todavía no llegó a 15”.