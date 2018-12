Feroz ataque de discriminación contra el cantante de Mala Fama en Palermo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El cantante de Mala Fama, Ariel Coronel, fue víctima de la discriminación de los trabajadores de un local de ropa de Palermo cuando no lo dejaron entrar y le exigieron que se retire del lugar.

“Soy Ariel del equipo de Mala Fama y me siento en la necesidad de contarles acerca de una situación horrible q le toco vivir a Hernán el viernes en el negocio Justo y Necesario ubicado en Serrano 1496 (Palermo)”, comenzó el relato la banda en sus redes sociales y detalló que el cantante “se acercó re emoción y le dije a los pibes: “che qué buenas cosas, ¿puedo pasar a mirar? A lo q le contestaron: ¡NO! SI QUIERES PASAR TENER Q PAGAR $500 PESOS DE ENTRADA. (Es un local chiquitito q estaba abierto pero no había nadie)”.

Y prosiguió: “Hernán de entrada re inocentemente se la creyó y no lo tomo como una agresión así que le hizo un par de preguntas más a lo q estos 4 personajes le contestaron: ‘Buenos, pagá los $500 o corta la bocha raja de acá”.

“Eran 4 individuos que se pasaron de vivos con una persona amorosa e inofensiva q estaba ahí solo demostrando interés por su local. A los hermanos PATO y RAMIRO SANCHEZ (dueños del local) les deseamos que a partir de ahora aprendan a ser gentes”, concluye el poseo.

Lo cierto es que la publicación se llenó de comentarios en contra del local de ropa y el acto de discriminación que tuvo logar.

Recién el domingo, Justo y Necesario decidió romper el silencio y publicó en su cuenta de Instagram una historia (que se eliminó a las 24hs) admitiendo lo que sucedió y pidiéndole disculpas a los chicos de Mala Fama.

justo y necesario vintage.jpg

“Les hacemos llegar nuestras disculpas a todos los chicos de mala fama a sus seguidores y principalmente a Hernán por el mal momento que vivió este viernes a la mañana cuando descortésmente no lo dejamos ingresar a la tienda”, escribió el local de forma escueta.