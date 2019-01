Fernando De la Rua y otros ex presidentes criticaron al Papa Francisco por su postura sobre Venezuela y Nicaragua

Un grupo de ex presidentes de Latinoamérica ubicados en la centro derecha y derecha del espectro ideológico salieron a cuestionar duramente al papa Francisco por el mensaje de fin de año que brindó en el Vaticano, en el cual hizo un pedido por la "reconciliación" y "concordia" en Venezuela y Nicaragua.

Entre los mandatarios que cuestionaron al Papa se encuentra el argentino Fernando De la Rua, hoy internado por problemas en el corazón en el Hospital Austral. Junto a él están el colombiano Álvaro Uribe, promotor del rechazo del acuerdo de paz con las FARC, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox (ambos del PAN), el uruguayo Luis Lacalle y el ecuatoriano Jamil Mahuad, en cuyo gobierno trabajó como funcionario Jaime Durán Barba.

Los ex mandatarios enviaron una carta pública al matutino El Nacional de Venezuela. Allí, los ex jefes de Estado califican al Gobierno de Nicolás Maduro como "una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal".

"Nos preocupa el llamado de Su Santidad a la concordia, ya que, en el contexto actual puede entenderse ello como un pedido a los pueblos que son víctimas para que se acuerden con sus victimarios; en lo particular, en el caso venezolano, con el gobierno que ha causado 3.000.000 de refugiados", continúa la misiva.

La lista completa de firmantes:

Oscar Arias, Costa Rica

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Enrique Bolaños, Nicaragua

Alfredo Cristiani, El Salvador

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Fernando De la Rúa, Argentina

Vicente Fox, México

Eduardo Frei, Chile

César Gaviria T., Colombia

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana A., Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay»