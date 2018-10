Fernando Iglesias reveló que tuvo una propuesta laboral de 'Intratables'

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado macrista Fernando Iglesias sorprendió al comentar que, antes de asumir su banca en el Congreso, tuvo la propuesta de integrar el panel de Intratables.

Iglesia y su propuesta para Intratables.mp4

"Cuando dejes tu banca, ¿como te gustaría reconvertirte? ¿Ser panelista de Intratables?", le preguntaron al diputado en el programa 'Quedamos así'.

Allí confesó la propuesta y cuál fue su respuesta en aquel entonces: "Me ofrecieron y nunca acepté. Antes (de ser diputado) me ofrecieron y les dije 'yo voy las veces que quieran', y no acepté".

LEER MÁS: Olmedo se postuló para presidente en Intratables