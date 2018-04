Fernando Iglesiasvolvió a hacer el ridículo en las redes sociales y una conductora de TN lo ubicó. El diputado nacional atacó a un grupo de periodistas que compartieron un desayuno con la diputada del FpV Gabriela Cerruti.

"Te da vergüenza que te vean con tu amiga en una foto que sacó y publicó tu amiga? :)", se ve escrito en una hoja de papel que emula mensaje de Luis Caputo a Gabriela Cerruti en el Congreso.

Embed Mientras tanto, en Corea del Norte... pic.twitter.com/GUycWuHI4W — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 22 de abril de 2018

Debajo, el diputado buscó "escracharla" con una imagen que la propia legisladora y ex periodista de Página 12 subió junto a sus amigas Nancy Pazos, María O'Donnell y Lorena Maciel y la leyenda "Mientras tanto, en Corea del Norte...".

La periodista de TN no dejó pasar este desagradable acto y le respondió: "¿A vos te pagan como diputado para dedicarte a escrachar mujeres que se reúnen a desayunar? ¿Quién sos? ¿Por qué no te dedicas a trabajar DE VERDAD en vez de hacer que la gente me insulte gratuitamente? ¿Vos me vas a decir a mí con quién juntarme? OJO que es muy peligroso lo q haces!".