Fernando Iglesias quiso defender al Gobierno y quedó en ridículo

El diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias aseguró hoy que "el balance" de los tres años de Gobierno de Mauricio Macri "es muy favorable en todos los terrenos que no sean el económico".

A su vez, el dirigente oficialista señaló que en lo estrictamente económico el balance está "por lo menos empatado" con el escenario que dejó el kirchnerismo en 2015.

"Hay un balance muy favorable en todos los terrenos que no sean el económico. Nunca hubo tantos políticos corruptos presos.

Nunca los empresarios tuvieron que declarar en tribunales. Nunca se desactivó el cartel de la obra pública y de los medicamentos.

Nunca hubo un plan de obra pública como el que hay. Nunca se luchó contra la droga y las mafias policiales como ahora. Se duplicaron las energías renovables, se duplicaron los parques nacionales, se pasó de ser aliados de Irán, de Venezuela y de Cuba a hacer un G20 y estar ubicados en el concierto internacional", enumeró.

En diálogo con La Once Diez, el legislador del PRO reconoció que "es un momento complicado" y "difícil" de la economía, pero consideró que "aun así el país está en niveles que son más o menos los que dejaron ellos desde el punto de vista social".

"Ya no tenemos déficit primario, ya no tenemos déficit comercial, ya no importamos energía, ya no tenemos infraestructura destruida como la dejaron. Aún en economía, no digo que el balance es positivo, pero lo menos está empatado", agregó.

Consultado sobre las perspectivas electorales del año próximo, Iglesias reconoció que la situación económica es un factor que va a incidir en el resultado de los comicios, pero destacó que "un Gobierno es más que un Ministerio de Economía" y que la población también pone en la balanza otros aspectos a la hora de depositar su confianza en la urna.

"El Gobierno está trabajando no solamente para ganar las elecciones, sino para que las cosas mejoren", indicó.