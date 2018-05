Fernando Iglesias denunció un supuesto "robo" del periodista oficialista Pablo Sirvén, que salió a cruzarlo con enojo.

"Personajes como Fernando Iglesias" manda @psirven pero titula su nota "Los días que vivimos en peligro". Mal ahí", se quejó el diputado troll de una columna del periodista afín al gobierno que lleva como título un homónimo de su libro.

Embed "Personajes como Fernando Iglesias" manda @psirven pero titula su nota "Los días que vivimos en peligro". Mal ahí. pic.twitter.com/cvZoDaP2HH — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 20 de mayo de 2018

Pero el periodista militante del macrismo salió a cruzarlo y a intentar aclarar el panorama: "Estimado diputado: Recordará que he ponderado en esta misma red ese trabajo Le pido que no se sienta birlado como seguramente la película "El año que vivimos en peligro" (1982) no le reclamará a usted derechos de autor Convengamos que se trata de un genérico bastante transitado", afirmó Sirvén en Twitter.